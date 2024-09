Schnäppchenjäger dürfte es ebenso interessieren wie Leute, die beim Shoppen ein wenig Nervenkitzel wünschen: In Engstingen steht ein Automat, an dem man sich ein Überraschungspaket ziehen kann. Was drin steckt, ist ein Geheimnis.

Marika Hummel vor ihrem Alb-Packs-Automaten in Engstingen. Was in den Retourenpaketen steckt, weiß selbst sie nicht. Foto: Cordula Fischer Marika Hummel vor ihrem Alb-Packs-Automaten in Engstingen. Was in den Retourenpaketen steckt, weiß selbst sie nicht. Foto: Cordula Fischer

