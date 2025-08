Warum die Münsinger kein Glück mit Zeppelinen hatten

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN/BREITHÜLEN. Vor 125 Jahren, genauer gesagt am 2. Juli 1900, stieg in Friedrichshafen der erste Zeppelin in die Luft. Luftschiffpionier Graf Ferdinand von Zeppelin (1838 bis 1917) startete bei Manzell am Bodensee seine erste Versuchsfahrt mit dem Luftschiff LZ 1. Es sollte acht Jahre dauern, bis auch die Menschen auf der Mittleren Alb eine »Fliegende Zigarre«, wie das Luftschiff auch genannt wurde, am Himmel zu sehen bekamen.

Am 4. August 1908 schwebte – aus Richtung Mehrstetten kommend – das 136 Meter lange Luftschiff LZ 4 über Auingen. Nicht ohne Grund. Das XIII. Königlich Württembergische Armeekorps hatte Interesse an diesem Zeppelin.

Luftschiff in Flammen

Daraus wurde letztendlich nichts. Denn schon am nächsten Tag ging das Luftfahrzeug in Echterdingen (Landkreis Esslingen) in Flammen auf. In Münsinger Industriegebiet erinnert heute die Graf-Zeppelin-Straße an den ehemaligen Luftschiffpionier.

Eine historische Postkarte zeigt den Zeppelin 1909 bei Breithülen. Foto: Joachim Lenk Eine historische Postkarte zeigt den Zeppelin 1909 bei Breithülen. Foto: Joachim Lenk

Eine Zeppelinstraße gibt es auch im Heroldstatter Gewerbegebiet. Da das XIII. Königlich Württembergische Armeekorps weiterhin mit dem Kauf von zwei Luftschiffen von Zeppelin liebäugelte, startete an Pfingsten 1909 das LZ V, auch als Z II bekannt, zu einer 24-stündigen Dauerfahrt. Diese Prüfung war eine Bedingung des Heers für eine mögliche Bestellung. Auf dem Rückweg zum Heimathafen Manzell, einem Stadtteil von Friedrichshafen, blieb der Zeppelin am Pfingstmontag gegen 11 Uhr auf einer Anhöhe bei Göppingen an einem Birnbaum hängen und musste notlanden.

Über Wiese geschlittert

Nach der Reparatur setzte das Luftschiff am Nachmittag des 1. Juni seine Fahrt fort. Gegen 17 Uhr herrschte Unruhe in Breithülen. Die Pferde liefen nervös in der Koppel umher. Es lag etwas in der Luft, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Gemächlich fuhr, nur ein paar Meter über dem Boden, der Zeppelin – aus Richtung Truppenübungsplatz kommend – über die Wiese.

»Kurz vor dem Remontedepot schlitterten wir über eine große flache Wiese gemütlich langsam hinweg. Es waren Zuschauer da. Wären die herangekommen, wir hätten ihnen ruhig die Hand geben können. Als wir zu den Häusern am Rande der Wiese gelangten, warfen wir aus dem Laufgang hundert Kilo und achtern sechzig Kilo Ballast ab«, berichtete Jahre später Luftschiffkapitän Georg Hacker in seinen Memoiren.

Die Graf-Zeppelin-Straße im Münsinger Industriegebiet. FOTO: LENK Die Graf-Zeppelin-Straße im Münsinger Industriegebiet. FOTO: LENK

Zeitzeugen waren an diesem Nachmittag keine Geringeren als Ferdinand Graf von Zeppelin und seine Tochter Helene, die besorgt auf dem Ennabeurer Wasserreservoir, das damals nördlich von Breithülen stand, die Überfahrt verfolgten. Gegen 17.29 Uhr war das Luftschiff dann über Justingen gesichtet worden.

Am 11. August 1918, kurz vor dem Ende des Ersten Weltkriegs, erlebten die Soldaten auf dem Truppenübungsplatz und die Bevölkerung rund um den Schießplatz noch einmal den Überflug eines Luftschiffs von Zeppelin. Das Scharfschießen wurde deshalb kurzzeitig unterbrochen, berichteten seinerzeit die Lokalzeitungen. (GEA)