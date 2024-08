Maria wird oft mit einer Rose verglichen. Am Feiertag Mariä Himmelfahrt werden in der katholischen Kirche deshalb Sträuße aus Blumen und Kräutern gesegnet.

Ein volkstümlicher Brauch, der ins 9. Jahrhundert zurück reicht: Pfarrer Sigmund F. Schänzle weiht Kräuterbüschel. Foto: Marion Schrade Ein volkstümlicher Brauch, der ins 9. Jahrhundert zurück reicht: Pfarrer Sigmund F. Schänzle weiht Kräuterbüschel. Foto: Marion Schrade

