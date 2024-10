In der Sportgastätte in Bleichstetten fand zum ersten Mal ein internationales Spezialitäten-Büffet statt, bestückt von St. Johanner mit Wurzeln in der Fremde. Die Organisatoren Maureen Roller und Peter Hüser sind überwältig von der Resonanz.

Ein Prost auf die ungarisch-ukrainische Tischnachbarschaft mit deutscher Beteiligung : Rainer Ulbrich (links), Emese Sigmond und Ivan Hrykorovych stoßen auf den Erfolg der Premieren-Veranstaltung an. Foto: Kirsten Oechsner Ein Prost auf die ungarisch-ukrainische Tischnachbarschaft mit deutscher Beteiligung : Rainer Ulbrich (links), Emese Sigmond und Ivan Hrykorovych stoßen auf den Erfolg der Premieren-Veranstaltung an. Foto: Kirsten Oechsner

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.