Vollsperrung zwischen Genkingen und Traifelberg endet am heutigen Freitag

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL/LICHTENSTEIN. Die Vollsperrung der Landesstraße 230 zwischen Genkingen und dem Kreisverkehr am Traifelberg wird heute, Freitag, am Spätnachmittag aufgehoben. Das teilt das Regierungspräsidium Tübingen mit. Die Arbeiten für den Bau des Rad- und Wirtschaftswegs von Genkingen bis zur Zufahrt zum Schloss Lichtenstein (K 6732) sind seit Mitte September im Gang.

Die Sperrung der L 230 zwischen Sonnenbühl-Genkingen und Reutlingen-Gönningen im Zusammenhang mit der Sanierung des aufgetretenen Hangrutsches in der Gönninger Steige bleibt bestehen.

Drei Wochen gesperrt

Aufgrund von Umbauarbeiten an der Einmündung der Zufahrt zum Schloss Lichtenstein sowie dem Bau einer Querungshilfe und eines Radwegs bei Genkingen war die L 230 in den vergangenen drei Wochen gesperrt. Im Einmündungsbereich der K 6732 wurde die Landesstraße verbreitert und eine Linksabbiegespur hergestellt. Gleichzeitig erfolgte in diesem Bereich der Einbau einer Querungshilfe für Radfahrer. Der neue Radweg wechselt hier von der Süd- auf die Nordseite der Landesstraße. Künftig wird aus Gründen der Verkehrssicherheit im Einmündungsbereich die zulässige Geschwindigkeit auf 70 Stundenkilometer beschränkt, heißt es in der Mitteilung.

Bauarbeiten bis Weihnachten

Je nach den Witterungsverhältnissen gehen die Arbeiten für den parallel zur Landesstraße verlaufenden Radweg auf der Gemarkung Lichtenstein noch bis Weihnachten weiter. Im Frühjahr 2024 werden sie auf Gemarkung Sonnenbühl fortgesetzt. Während dieser Bauphase wird der Verkehr auf der Landesstraße nur noch geringfügig beeinträchtigt.

Die Kosten für den Bau des Rad- und Wirtschaftswegs belaufen sich insgesamt auf rund 1,7 Millionen Euro. Diese trägt das Land BadenWürttemberg. (eg)