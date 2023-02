VHS Münsingen: Programm online und zum Abholen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Zum ersten Mal verzichtet die Biosphärenvolkshochschule (VHS) Bad Urach-Münsingen darauf, ihr Programm an alle Haushalte zu verteilen. »Nachhaltigkeit ist für uns schon immer ein wichtiges Thema. Weil viele VHS-Hefte in der Blauen Tonne landen, war die Umstellung für uns ein wichtiger und logischer Schritt«, sagt Martin Hikel, Leiter der VHS Bad Urach-Münsingen. Ab Donnerstag, 9. Februar, liegen die Programmhefte dann in den Geschäftsstellen der VHS, in den Rathäusern und an ausgewählten Orten aus.

Insgesamt wurde die Auflage um mehr als die Hälfte reduziert. »Je nachdem, wie viele Exemplare an den unterschiedlichen Auslagestellen mitgenommen werden, könnten in den kommenden Semestern noch weniger gedruckt werden«, sagt Hikel. Er beobachtet schon seit Jahren, dass immer mehr Kursanmeldungen online abgeschlossen werden.

»Insgesamt gibt es diesmal 424 Kurse, von denen 65 online gehalten werden«, sagt der VHS-Leiter. Die verschiedenen Kurse sind wieder thematisch in sechs Bereiche aufgeteilt: »Gesellschaft«, »Kreativität, Kultur, Gestalten«, »Gesundheit«, »Sprachen«, »EDV, Smartphone, Beruf« und »junge vhs«.

Im kommenden VHS-Semester, das von Februar bis August geht, trifft Neues auf Altbekanntes: »Wir bieten dieses Mal wieder einige bekannte Kurse an, wollen mit dem Programm aber auch auf die Nachfrage und Interessen unserer Mitglieder reagieren und haben ein paar neue Angebote«, erklärt Judith Steinhardt, stellvertretende Leiterin der VHS Bad Urach-Münsingen. So wird es beispielsweise neben den bewährten Online-Vorträgen unter dem Motto »vhs.wissen live«, der Reparaturwerkstatt und den verschiedenen Internet-Kursen unter anderem auch einen Selbstverteidigungskurs für Senioren, einen Knigge-Kurs für Kinder und Jugendliche sowie einen Französisch-Kompaktkurs für den Urlaub geben.

Die Klamottentauschparty am Freitag, 31. März, gehört zu den bekannteren Veranstaltungen der VHS. Von 18 bis 20 Uhr kann an diesem Tag in der Zehntscheuer in Münsingen Kleidung getauscht werden. »Wir wollen nicht nur theoretisch über Nachhaltigkeit sprechen, sondern das Thema auch in die Praxis holen. Dafür steht unter anderem die Tauschparty«, sagt Steinhardt.

Ein weiteres Angebot, das Corinna Locke, Fachbereichtsleitung der VHS-Geschäftsstelle Bad Urach, sehr gut findet: die Integrationskurse, die 14-tägig sowohl in Münsingen als auch in Bad Urach stattfinden. Diese richten sich unter anderem an Flüchtlinge und sollen ihnen Wissen über die deutsche Sprache, Politik und Kultur vermitteln. »Diejenigen, die nicht direkt einen Platz im Inte-grationskurs bekommen, können zum Beispiel den Sprachkurs ›Deutsch als Fremdsprache‹ belegen«, sagt Locke. Das Besondere dabei: Der Verein »Ermstal hilft« übernimmt die Kosten für ukrainische Flüchtlinge.

»Unabhängig davon, dass das Programm nicht mehr nach Hause geliefert wird, kann ich nur raten, regelmäßig auf die Webseite der VHS zu gucken«, sagt Hikel. Sollte beispielsweise die Nachfrage nach einem Kurs sehr hoch sein, könnte es online weitere Termine geben. »Im Netz sind wir eigentlich immer tagesaktuell«, so der VHS-Leiter. Ab Donnerstag ist die Kurs-Anmeldung für Interessierte und Mitglieder freigeschaltet. »Auch in unseren Geschäftsstellen geht es dann los. Die haben auch ein kleines, aber feines Programm«, so Hikel. (bin)

