Die Burg zwischen Wasserstetten und Eglingen gehörte im 12. und 13. Jahrhundert zum umfangreichen Besitz des Adelsgeschlechts von Blankenstein. 1320 kam sie an die Württemberger, wurde in der Folge aufgegeben und ist seit mindestens 1624 unbedeutende Ruine.

Je mehr die Herbstblätter fallen, desto deutlicher wird die Ruine sichtbar. Foto: Gabriele Böhm

