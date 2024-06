Das Urgeschichtliche Museum in Blaubeuren stellt in seiner neuen Dauerausstellung die Anfänge des Juwelierhandwerks vor. Denn auf der Schwäbischen Alb wurden vor 42.000 Jahren die ersten Schmuckstücke der Menschheit gefertigt.

Die Dame trägt Doppellochperlen und Albtracht, wie sie vielleicht vor 42.000 Jahren en vogue waren. Foto: urmu Die Dame trägt Doppellochperlen und Albtracht, wie sie vielleicht vor 42.000 Jahren en vogue waren. Foto: urmu

