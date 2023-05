Unter der US-Flagge warten in Magolsheim alte Militärfahrzeuge

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN-MAGOLSHEIM. Military Vehicle Club »Old Ironsides« nennt sich der in Magolsheim ansässige Verein, der aktuell 20 Mitglieder zählt. »Wir haben ein Faible für alte US-Militärfahrzeuge«, sagt Vorsitzender Bernd Sempfle, der darauf Wert legt, dass die Mitglieder »keine Militaristen sind«. Deshalb gibt es auch keine Waffen und Dienstgrad-Abzeichen zu sehen bei diesem Treffen, das nach vierjähriger Pause vom 18. bis 21. Mai wieder in Magolsheim veranstaltet wird.

Es hat Tradition, dass der Verein alle zwei Jahre eine große Veranstaltung auf der Alb veranstaltet. Von Donnerstag (Anreise) bis Sonntag (Abreise) findet in Magolsheim das 18. internationale Militärfahrzeugtreffen statt. Dort gibt es mehrere Dutzend olivgrüne Autos und Motorräder aus Deutschland, der Schweiz und Frankreich zu sehen, verspricht Sempfle, dem bereits knapp 80 Anmeldungen vorliegen. So viele wie noch nie. Vielleicht liegt es daran, dass das für 2021 geplante Treffen coronabedingt ausfallen musste. Der große Biwak-Platz wird auf dem Festplatz neben dem Bürgerzentrum in Magolsheim eingerichtet, mit allem, was dazugehört. Ein Checkpoint mit Schlagbaum, ein Wachturm, viele Zelte und überall »Stars and Stripes«-Flaggen im Wind, verspricht Sempfle. Draußen in der freien Natur gibt es frisches Wasser aus dem Tankwagen. Das Mittagessen brutzeln sich die Teilnehmer auf dem Grill. Camp-Leben pur, so wie einst auf dem nicht weit entfernten ehemaligen Truppenübungsplatz.

Am Freitag, 19. Mai, machen sich die antiken Fahrzeuge auf zum »Dragoon Ready 2«-Konvoi über die Mittlere Alb. Am Abend ist auf dem Magolsheimer Festplatz die Iron-Party im Mess-Tent mit Barbetrieb und Musik angesagt. Der Eintritt ist, wie an allen Tagen, frei.

US-Hubschrauber zu besichtigen

Tags darauf, am Samstag, 20. Mai, steht die Operation »Field Training Exercise« auf dem Dienstplan. An diesem Tag sind alle Fahrzeuge zu besichtigen. Sogar ein US-Hubschrauber, der im Vietnam-Krieg im Einsatz war, wird ausgestellt. Vom Mittag an werden in einer originalen Feldküche der U.S. Army (MKT-75 Fieldkitchen) zusätzlich die Special Iron Burger angeboten.

Am Sonntag, 21. Mai, beginnt das Treffen um 10 Uhr mit dem Frühschoppen, Essen aus der Feldküche gibt es ab 11 Uhr, zubereitet von der A-Kompanie der 47. Forward Support Battalion 1st Armored Divison. Am Mittag machen sich dann die Fahrzeuge wieder auf den Nachhauseweg. (GEA)