Die Villa AllerHand öffnet am Sonntag, 3. November, zum ersten Mal ihre Türen. Wo die wohl sein soll, wird sich so mancher Trochtelfinger fragen. Ein Anwesen mit diesem Namen ist (noch) nicht bekannt, wird es aber werden. Es liegt gegenüber des Schlosses.

Sie heißen Gäste in der Villa AllerHand willkommen (von links): Bernd Burkhardt, der für guten Kaffee sorgt, Isabell und Eva Freidler sowie Nadine Pfeifer, die leidenschaftlich gern Torten backt. Foto: Cordula Fischer

