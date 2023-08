Traumland in Sonnenbühl kündigt neue Achterbahn an

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL. Eine große Ankündigung für ein großes Jahr: Das Traumland auf der Bärenhöhle investiert in eine neue Achterbahn. Das gab der Sonnenbühler Familien-Freizeitpark in den sozialen Medien und im Amtsblatt bekannt. Im Mai 2024, wenn das Traumland sein 50-jähriges Bestehen feiert, soll der »Wichtel-Express« bereits seine Runden drehen. 2,2 Millionen Euro werden laut Park in das Projekt gesteckt, was die größte Investition in der Firmengeschichte ist. Die neue Hauptattraktion wurde von einem Achterbahn-Designer speziell für den Park und das Gelände geplant und muss laut CEO Ines Ehe »hohen Anforderungen« standhalten.

Die Familien-Achterbahn des Schwarzwälder Herstellers ART Engineering soll auf einer Streckenlänge von 210 Metern bereits für Kinder ab drei Jahren fahrbar sein. »Einzigartig in Deutschland« soll dabei laut Park die Sitzposition werden, die besonders nahe am Schienenniveau sein soll. »Dies ermöglicht freie Sicht, gerade auch für unsere kleinen Besucher.« Neuartige Sitze mit einem individuell einstellbaren Rückhaltesystem im Zug mit 14 Sitzplätzen werden dabei sowohl Erwachsenen als auch Kindern eine bequeme Fahrt ermöglichen. Die dritte Besonderheit: Eine bewegliche Ein- und Ausstiegsplattform im Bahnhof erlaubt »eine zweite Runde bei voller Fahrt«.

Marienkäferbahn muss weichen

Der »Wichtel-Express« soll auf der Fläche der Marienkäferbahn entstehen. Diese muss den Park für die Neuheit verlassen. Die Einsteiger-Achtbahn, die ein kleines Oval abfährt, gehört bislang zu den beliebtesten Attraktionen im Park. Manche Fans trauern auf der Instagram-Seite des Traumlands dem Klassiker bereits nach. Laut den Betreibern der Seite fährt die Marienkäferbahn noch bis Ende der Saison und wird dann verkauft.

»Wir sind gespannt und voller Vorfreude«, sagt Park-Chefin Ines Ehe. »Bis zu den ersten Probefahrten gibt es nun sehr viel Arbeit für unser gesamtes Traumland-Team, vor allem aber für unser Winter-Team.« Sie hofft auf einen »gnädigen Winter« ohne viel Schneefall, sodass die große Neuheit im Mai 2024 pünktlich zum Jubiläum an den Start gehen kann.

Neue Maskottchen ab 2024

Zusammen mit der neuen Hauptattraktion präsentiert das Traumland ein Wichtel-Zwillingspaar als neue Maskottchen neben Bär Hansi. Ab 2024 werdem Hanni Banni und Sini Bini ihr »Unwesen im Park treiben«. Die beiden werden zudem Teil der Thematisierung der neuen Achterbahn. Der Park schreibt dazu: »Mit ihrer magischen Kraft des Wichtelglitzers lassen sie den Wichtel-Express abheben und durch die Lüfte sausen. Ab und an erwischt Sini Bini etwas zu viel Wichtel-Glitzer und die Fahrt wird wilder als gedacht.«

Der 1974 von Hans Gebauer gegründete und 2,9 Hektar große Freizeitpark ist ein Saisonbetrieb, der zuletzt nach eigenen Angaben im Schnitt 200.000 Besucher pro Jahr begrüßte. Von Anfang April bis Anfang Oktober, also sechs Monate im Jahr, dreht sich dort viel um Fahrattraktionen wie Karussells, Riesenrad und Wildwasserbahn für die Zielgruppe Familien mit Kindern bis zehn Jahre. (GEA)