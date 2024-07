Tierische Rettungsaktion: Pferd stürzt vom Albtrauf ab

Bitte aktivieren Sie Javascript

ZOLLERNALBKREIS. Ein Pferd ist am Sonntagnachmittag in Burgfelden vom Albtrauf abgestürzt. Wie Einsatzleiter Thomas Daus von der Albstädter Feuerwehr vor Ort mitteilte, sei das Tier am Burgfeldener Aussichtspunkt in Blickrichtung Laufen von einem Felsvorsprung gestürzt.

Als die zahlreichen Einsatzkräfte der Feuerwehren Burgfelden, Pfeffingen, Tailfingen und Ebingen sowie die Bergwacht Zollernalb am Unglücksort eingetroffen seien, habe das Tier in unwegsamem Gelände gelegen, so Daus. Eine Frau, die das Tier geführt hatte, hatten die Polizei über den Absturz informiert. »Als wir die Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet haben, ist es dann erst nochmal ein Stück weiter abgerutscht«, so der Einsatzleiter.

Auf eigenen Beinen aus dem Hang

Spezialkräften der Feuerwehr sei es schließlich gelungen, bis zu dem Tier vorzudringen und es auf dessen eigenen Beinen aus dem Hang zu führen, erklärt Daus.

Wehrkräfte der Laufener Feuerwehr sowie ein Tierarzt kümmerten sich in Laufen um das verunglückte Pferd. Über die Schwere der Verletzungen könne zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden, teilt ein Sprecher der Reutlinger Polizei auf Anfrage mit.

Bei der Suche nach dem abgestürzten Pferd kam auch eine Drohne zum Einsatz. Foto: Hannah Irion/ZAK Bei der Suche nach dem abgestürzten Pferd kam auch eine Drohne zum Einsatz. Foto: Hannah Irion/ZAK

Da laut Daus für einige Zeit nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich außer dem verunglückten Tier auch noch Menschen am Hang befinden, oder diese gar ebenfalls abgestürzt waren, wurde das Gelände von der Feuerwehr und der Polizei mit einer Drohne abgesucht. Glücklicherweise konnte der Verdacht ausgeräumt werden, so die Polizei. (ZAK)