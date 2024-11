Vor sieben Jahren formulierte Ursula Bogner-Kühnle über 50 Thesen. Anlass war das Reformationsjubiläumsjahr 2017. Der Dottinger Künstler Jochen Meyder hatte dazu Tonreliefs geschaffen, die nun in Bronze ausgeformt und an der Brautpforte der Dapfener Martinskirche angebracht sind.

Ursula Bogner Kühnle, Siegfried Kühnle, Jochen Meyder und Annegret Schock betrachten das fertige Werk an der Tür der Dapfener Kirche. Am Reformationstag wurden die Thesen und Bronzereliefs an der Brautpforte »angeschlagen«. Foto: Cordula Fischer Ursula Bogner Kühnle, Siegfried Kühnle, Jochen Meyder und Annegret Schock betrachten das fertige Werk an der Tür der Dapfener Kirche. Am Reformationstag wurden die Thesen und Bronzereliefs an der Brautpforte »angeschlagen«. Foto: Cordula Fischer

