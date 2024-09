Die Reutlinger Künstlerinnen Annette Hecht-Bauer, Elke Pikkemaat und Christine Ziegler zeigen ihre Werke in der Ausstellung »text.textur.textil« im Kunsthaus Alte Schule in Sonnenbühl-Undingen.

Christine Ziegler (von links), Elke Pikkemaat und Annette Hecht-Bauer haben angerichtet: Die Künstlerinnen zeigen textile Kunst im Kunsthaus Alte Schule in Undingen. Foto: Cordula Fischer Christine Ziegler (von links), Elke Pikkemaat und Annette Hecht-Bauer haben angerichtet: Die Künstlerinnen zeigen textile Kunst im Kunsthaus Alte Schule in Undingen. Foto: Cordula Fischer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.