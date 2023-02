Tausende lachen mit den Narren in Gammertingen - auch Gerlinde Kretschmann

Bitte aktivieren Sie Javascript

GAMMERTINGEN. Sie bringt Farbe ins triste Grau des Januar und vor allem Wärme in die Herzen, die Fasnet. Das war beim Ringtreffen der Vereinigung Freier Oberschwäbischer Narrenzünfte in Gammertingen zu spüren. Rund 5.000 Hästräger aus 34 Zünften feierten ausgelassen beim Höhepunkt der dreitägigen Sause, zu der die Narrenzunft Horig eingeladen hat.

Die Stimmung war fröhlich, ausgelassen, laut. Kamelle flogen durch die Luft, Lumpakapella und Musikgruppen in feschen Gewändern ließen mit ihren flotten Rhythmen die Zuschauer am Straßenrand schunkeln und tanzen. Zu Tausenden waren sie gekommen und viele verkleidet oder geschminkt.

Foto: Dieter Reisner Foto: Dieter Reisner

»Man merkt, dass die Leute nach zwei Jahren Corona wieder feiern wollen«, schwärmte Schorsch Vojta, der Zunftmeister der Gastgeber. Auf der Ehrentribüne fanden sich nicht nur Vertreter des VFON sondern auch Gerlinde Kretschmann, die Frau des Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg. Sie fungierte als Schirmherrin der Veranstaltung und hatte sichtlich Spaß, winkte und plauderte und schunkelte. »Es ist toll, was die Gruppen auf die Beine stellen. Man hat den Eindruck, da ist der ganze Ort unterwegs«, sagte die First Lady des Landes.

Bereits am Samstag traf sich beim Festabend des Ringtreffens die närrische Prominenz in der Alb-Lauchert-Halle. Zunftmeister Vojta und die Heerschaft der Gammertinger Narrenzunft sorgten für ein kurzweiliges Programm. »Wir Narren sind voll Zuversicht – 2023 stört uns Corona nicht!«, begrüßte der gutgelaunte Vojta die Gäste, ehe die Moderatoren die 27 Zünfte der Vereinigung mit ihrem Schlachtruf begrüßten. Es folgten Grußworte durch die Vizeringpräsidenten Jochen Fundel und Jörg Ritter. In Reimform bedauerten sie, dass die Schirmherrin Gerlinde Kretschmann nicht schon am Ringabend anwesend war.

Weiter ging es mit »Vo ällem a bissle« mit Auftritten der »Hooorigen« und den »Fehlaperlen« aus dem benachbarten Neufra. Die Gammertinger Katzenmusik setzte den Schlusspunkt. (GEA)