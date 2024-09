In Buttenhausen gibt es zwei neue Stolpersteine. Am »Tag der jüdischen Kultur« wurde mit ihnen an Berthold und Dora Maier sowie an die jüdische Geschichte im Ort erinnert.

Das Duo Tangoyim spielte auf dem Synagogenplatz in Buttenhausen mit jüdischer Musik auf. Foto: Maria Bloching Das Duo Tangoyim spielte auf dem Synagogenplatz in Buttenhausen mit jüdischer Musik auf. Foto: Maria Bloching

