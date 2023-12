SV Erpfingen feiert 2023 mit selbst gestaltetem Programm und Ehrungen

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL. Zum Jahresabschluss hat es der SV Erpfingen noch einmal richtig krachen lassen. Bei der Feier in der Erpftalhalle zeigten die Abteilungen, was sie drauf haben. Für die Besucher hatten sie ein unterhaltsames Programm einstudiert. Die Halle war geschmückt, der Festsaal voll besetzt, das Skiteam sorgte für die Bewirtung: Die Gäste haben den Abend in vollen Zügen genossen.

Gründe zum Feiern gehen dem SV Erpfingen nicht aus. Nun stand der Jahresabschluss 2023 mit vielen tollen Showeinlagen an. Neben dem Programm der SV-Abteilungen standen auch Ehrungen an. Vorstand Maik Schweikardt begrüßte Gäste und Mitglieder. Solche, die lange im Verein sind und ehrenamtlich Tätige wurden für ihr Engagement geehrt (siehe Box).

Clowns, Cowboys, Comedy

Dann war Show angesagt: Den Programm-Auftakt machten die Kleinsten vom Kinderturnen mit einer Zirkusvorstellung. Verkleidet als kleine Clowns tanzten die Kinder mit bunten Tüchern und führten im Anschluss verschiedene Balancierübungen vor. Die Schulkinder vom Wezel-Turnen 1 und 2 begeisterten die Zuschauer mit einem Cowboy-Tanz – bis die Hüte durch den Saal flogen. Abteilungsleiter Dirk Brandner verteilte anschließend Sportabzeichen. Nach einer sportlich schnellen Choreografie des Step-Aerobic folgte eine lustig-schwäbische Comedy-Showeinlage der Abteilung Tischtennis mit dem Frauen-Männer-Duett »Aber mir roichts, wenn i weiß, dass ich kennt wenn i wet …«.

Die Damen von Fitness und Gesundheit sorgten mit ihrer rhythmisch aufeinander abgestimmten Showeinlage »Wenn ich nicht auf der Bühne wär …« für große Erheiterung. Mitreißend waren außerdem die Auftritte der Hip-Hop-Gruppen 1 und 2 mit unzähligen tänzerischen Aufstellungen und akrobatischen Einlagen.

Nicht nur auf dem Platz sind sie gut: Einen glamourösen Auftritt als finalen Showact legten die Aktiven des FC Sonnenbühl alias »FC Hollywood« auf die Bühne. Ein Dutzend Barbies mit blondem Haar und in pinken Leggins umrahmten Ken mit sportlichen Tanzeinlagen und Rollschuhrunden durch die ganze Halle.

Auch eine Tombola gab es. Nachdem die Ausgabe der Preise beendet war, ließen Gastgeber und Gäste einen unterhaltsamen Abend an der Musikbar ausklingen. Weitere Fotos von der Jahresabschlussfeier gibt es im Internet. (em)

www.sv-erpfingen.de