Strahlender Sonnenschein für den Endspurt der Narren in Gammertingen

Die Narrenzünfte und -vereine zeigen beim Fasnetsumzug in Gammertingen, was sie können. Egal ob zu zweit, zu fünft oder wie hier mit 19 Narren: Vor allem Pyramiden wurden häufig zum Besten gegeben.

GAMMERTINGEN. In Gammertingen waren die Narren los: Beim traditionellen Fasnetsdienstagsumzug in Gammertingen wurde gefeiert, was das Zeug hält. Auch das Wetter hat am letzten Fasnetstag mitgemacht und belohnte die Hästräger mit strahlendem Sonnenschein. Ob mit tollkühnen Pyramiden oder mit bunten Themenwagen: Hexen, Teufel und Fabelwesen versuchten den großen wie auch kleinen Zuschauern, einen gebührenden Saisonabschluss zu bieten. Vor allem die Kids hatten großen Spaß und freuten sich auf die Süßigkeiten.

Lumpenkapellen sorgten für Musik. Foto: Berya Yildiz Inci

Umrandet wurde der Fasnetsumzug von drei Lumpenkapellen, die für ordentlich Stimmung sorgten. Ansonsten blieb es zum Bedauern der Schaulustigen überraschend still während des rund 30-minütigen Umzuges. Um die tausend Zuschauer waren dabei. Krönender Abschluss am gestrigen Fasnets-Dienstag war die Narrenzunft »Horig« aus Gammertingen mit ihren horigen Katzen. (bin)