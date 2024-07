Die Zeiten, in denen Lehrer die ihnen anvertrauten Kinder mit Ohren lang ziehen, Tatzen und Knien auf einem Holzscheit bestraften, sind passé. Auf eine Reise in die Vergangenheit haben sich Schülerinnen und Schüler der Grundschule Steinhilben gemacht. Der Anlass: Ihre Dorfschule feiert 111-jähriges Bestehen.

Sophie und Hannes spielen Schule anno 1914 nach. Foto: Gabriele Bimek Sophie und Hannes spielen Schule anno 1914 nach. Foto: Gabriele Bimek

