Stadtwerke Tübingen sichern sich Windpark Sonnenbühl

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL/TÜBINGEN. Es wird der erste eigene SWT-Windpark in der Region: Die Stadtwerke Tübingen (SWT) übernehmen 100 Prozent der Anteile am geplanten Windpark Hohfleck in Sonnenbühl. Nachdem die SWT sich bereits im vergagenen Jahr die Hälfte der Anteile an der Projektgesellschaft gesichert hatte, übernehmen sie mit ihrer Tochtergesellschaft für Erneuerbare Energien, Ecowerk, nun auch die restlichen 50 Prozent. Damit wird der Windpark mit fünf Anlagen der erste eigene SWT-Windpark in der Region. Gebaut wird der Windpark mit fünf Anlagen im Waldgebiet zwischen Sonnenbühl-Undingen und Engstingen vom Sonnenbühler Projektentwickler Sowitec, mit der die SWT bereits in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben, unter anderem bei der Stromvermarktung des Windparks bei Melchingen. Ende Juli 2022 hatte das Windparkprojekt Hohfleck die nötige Genehmigung des Landratsamtes Reutlingen erhalten.

Bürgerbeteiligung geplant

Die Stadtwerke Tübingen planen, aus dem Windpark Hohfleck ein Bürgerprojekt zu machen und für Bürgerinnen und Bürger eine Beteiligungsmöglichkeit anzubieten. Das konkrete Angebot wird nach Fertigstellung des Windparks bekanntgegeben. Wenn sich die erwarteten guten Prognosen hinsichtlich des Stromertrags nach dem erfolgreichen Bau des Windparks bestätigen, könnten die SWT die Menge ihres selbst aus Erneuerbaren-Anlagen erzeugten Ökostroms um weitere neun Prozent steigern.

Mit der Fertigstellung des Windparks erreichen die SWT ihr nächstes großes Zwischenziel auf ihrem Ausbaupfad: Sie können dann 75 Prozent des in der Universitätsstadt Tübingen verbrauchten Stroms durch eigene erneuerbare Erzeugungsanlagen erzeugen. (pm)