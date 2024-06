Trotz Regen herrschte am Wochenende beste Stimmung beim Trochtelfinger Stadtfest. Die Besucher passten sich den Bedingungen an und waren in guter Feierlaune.

Kartoffelschälen gehörte zum Wettkampf der Bürgerwehren dazu. Foto: Maria Bloching Kartoffelschälen gehörte zum Wettkampf der Bürgerwehren dazu. Foto: Maria Bloching

