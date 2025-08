Stadtfest Münsingen trotz Herbstwetter gut besucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Von Sommer keine Spur. Doch die Besucher des Münsinger Stadtfest schien dies wenig zu kümmern. Zwar bedauerten sie alle, dass sie nicht kurzärmlig unter freiem Himmel sitzen konnte. Der guten Laune taten der immer wieder einsetzende Regen und die kühlen Temperaturen dennoch keinen Abbruch. Kleidungstechnisch bestens ausgerüstet machten sie es sich in den schön geschmückten und warmen Lauben oder unter großen Schirmen im Freien einigermaßen gemütlich und ließen sich die gute Laune nicht verderben. In schöner Tradition hatte Bürgermeister Mike Münzing das Stadtfest am Samstagabend eröffnet, mit dem Wunsch, dass alles friedlich bleibe.

Unter den Trachtenträgern, die die Eröffnung feierlich begleiteten, war auch Gerda Wittich, seit Jahrzehnten das Gesicht dieser Veranstaltung am Stand des Partnerschaftskomitees auf dem Kirchplatz. Und auch wenn die 86-Jährige sich diesmal nicht persönlich hinter den Tresen stellte, um leckere Weine und Champagnervarianten aus Frankreich zu verkaufen, hatte sie das Geschehen doch genau im Blick und ließ es sich nicht nehmen, sich dennoch einzubringen und mitzufeiern.

Viel Liebe zum Detail

Mit viel Liebe zum Detail übernahm Wittich auch diesmal wieder den schönen Blumenschmuck auf den Tischen neben der Martinskirche, auch beim Auf- und Abbau war sie wieder mit vollem Einsatz zur Stelle. Münsingen ohne Stadtfest – für Gerda Wittich unvorstellbar. Und sie mittendrin. »Es ist schwierig, junge Leute für die Bewirtung zu finden«, bedauerte sie. Deshalb war eine Bewirtung am Samstagabend auch nur bis 23 Uhr möglich.

In schöner Tradition eröffneten Gerda Wittich und Bürgermeister Mike Münzing das Stadtfest in Tracht. Foto: Maria Bloching In schöner Tradition eröffneten Gerda Wittich und Bürgermeister Mike Münzing das Stadtfest in Tracht. Foto: Maria Bloching

Doch den ganzen Abend herrschte auf dem Kirchplatz wie auch in der gesamten Innenstadt erstaunlich viel buntes Treiben. Besucher kamen auf den Straßen zusammen, hielten Schwätzchen, tranken zusammen ein frisch gezapftes Bier oder leckere Cocktails an verschiedenen Bars, genossen den Trubel und die lebendige Atmosphäre, die sich insbesondere nach Einbruch der Dunkelheit dank des Auftritts verschiedener Bands auf mehreren Bühnen im ganzen Städtle verbreitete.

Kulinarisch viel geboten

Auch kulinarisch war wieder viel Abwechslung geboten: von türkischem Lahmacun über ukrainisches Schaschlik und deftigem Cevapcici bis hin zum knusprigen Hähnchen, Pizza, Wurstsalat, warme Seelen und Crêpes hatte die Speisekarte eine bunte Vielfalt aufzuweisen. Die Vereine luden in ihre Zelte und Lauben ein und sorgten dafür, dass es den hungrigen und durstigen Besuchern an nichts fehlte. Überall lockten die Stände mit verführerischen Düften nach deftigen Leckereien und süßen Köstlichkeiten. Die Vielfalt der Speisen schmeichelte nicht nur jedem Gaumen, sie spiegelte auch die kulturelle Vielfalt der Stadt wider und lud dazu ein, Neues zu probieren und zu entdecken.

Während am Samstagabend Rockmusik den Besuchern einheizte, sorgten am Sonntag verschiedene Musikvereine mit bester Blas- und Akkordeonmusik für Stimmung. Auch auf dem Matthias-Erzberger-Platz herrschte mit einem Kinderland, mit Musik und Tanz stetiger Trubel. An den Ständen der Vereine konnten Lose für eine Tombola gekauft werden, dabei lockte der Hauptpreis mit einem E-Bike im Wert von 3.000 Euro. Das Rahmenprogramm umfasste Kirchen- und Turmführungen in der Martinskirche sowie ein Orgelkonzert, am Sonntag lud ein Kunst- und Handwerkermarkt zum Bummeln ein. (GEA)