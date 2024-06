Windkraft war einmal mehr Thema im Trochtelfinger Gemeinderat. Nach der letzten Diskussion über die Verpachtung kommunaler Flächen an die Sowitec Windfarm 512 GmbH hatte der Gemeinderat mehrheitlich für eine Vertagung des Themas bis 2025 gestimmt. Daraufhin hatte Sowitec die Entscheidung mitgeteilt, ihr Windkraftprojekt in Trochtelfingen nun nur noch auf privaten Flächen und nicht mehr in Kooperation mit der Stadt voranzutreiben.

Sowitec und die Stadt Trochtelfingen haben 2013 einen Städtebaulichen Vertrag geschlossen. In diesem Jahr sollte ein Nutzungsvertrag für die Verpachtung kommunaler Flächen an Sowitec geschlossen werden, was der Gemeinderat aber mehrheitlich ablehnte. Nun hat er erneut darüber abgestimmt. Die Mehrheit der Stadträte war dafür, dass die Stadt jetzt doch diesen Vertrag abschließen soll. Foto: Uli Deck/dpa Sowitec und die Stadt Trochtelfingen haben 2013 einen Städtebaulichen Vertrag geschlossen. In diesem Jahr sollte ein Nutzungsvertrag für die Verpachtung kommunaler Flächen an Sowitec geschlossen werden, was der Gemeinderat aber mehrheitlich ablehnte. Nun hat er erneut darüber abgestimmt. Die Mehrheit der Stadträte war dafür, dass die Stadt jetzt doch diesen Vertrag abschließen soll. Foto: Uli Deck/dpa

