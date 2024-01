Stadt Münsingen ehrt Vielfach-Blutspender

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. »Das DRK und die Gesellschaft brauchen diese Dauerhaftigkeit«, sagte er im Rahmen der Blutspenderehrung. Dennoch sei man dankbar über alle Erstspender, die vielleicht nur einmalig zum Aderlass erscheinen. »Am meisten freuen wir uns aber über Wiederholungstäter«. Und davon gibt es im Stadtgebiet sehr viele. »Sie haben erkannt, dass Gemeinwesen nicht die Summe von Einzelinteressen ist, sondern ein Zusammenagieren nach eigenen Möglichkeiten«.

Der DRK-Ortsverein Münsingen bietet pro Jahr vier Blutspendeaktionen an, im vergangenen Jahr kamen dazu insgesamt 1.185 Blutspender. Für sie gehe das mit einer hohen Flexibilität, einem niederschwelligen Zugang und einer sehr guten Verköstigung einher, so Münzing. Er lobte das Engagement aller regelmäßigen Blutspender, von denen viele auch in anderen ehrenamtlichen Funktionen bereits aufgefallen sind. Weltweit werden tagtäglich Mengen von Blutspenden gebraucht: bei der Behandlung von Unfallopfern, bei Operationen oder Krebserkrankungen.

Allein in Deutschland werden nach Angaben des DRK-Vorsitzenden Claus Meyer »täglich so viele Blutspenden benötigt, wie Münsingen Einwohner hat«: nämlich rund 15.000. Der Bedarf sei nicht vorhersehbar, immer wieder komme es zu Versorgungsengpässen. »Wenn also ein potenzieller Spender einmal abgelehnt wurde, weil sein Blut nicht verwendet werden konnte, sollte man es beim nächsten Mal wieder versuchen«, riet Meyer. Nicht zuletzt profitieren auch die Spender selbst vom Aderlass, der ihrer eigenen Gesundheit zuträglich ist. Zwischenzeitlich kann auch aufgrund des Wegfalls der Altersgrenze bei gutem Allgemeinzustand bis ins hohe Alter gespendet werden. (GEA)