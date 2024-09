Archäologen graben an der frühkeltischen Befestigungsanlage Althayingen. Und sind auf viele Funde gestoßen. Staatssekretärin Andrea Lindlohr hat auf ihrer Denkmalreise durch Baden-Württemberg in Indelhausen Station gemacht uns sich über die Grabungsbefunde informiert.

Schmuck, was die älblerischen Keltenfrauen trugen: Staatssekretärin Andrea Lindlohr (Mitte) betrachtet einen Ohrring, den Archäologen auf der Anlage Althayingen gefunden haben. Foto: Cordula Fischer Schmuck, was die älblerischen Keltenfrauen trugen: Staatssekretärin Andrea Lindlohr (Mitte) betrachtet einen Ohrring, den Archäologen auf der Anlage Althayingen gefunden haben. Foto: Cordula Fischer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.