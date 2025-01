Die Gemeinde St. Johann will sich von einer ungewöhnlichen Immobilie trennen: Der Gemeinderat sprach sich dafür aus, das ehemalige Pumpwerk in der denkmalgeschützten Getreidemühle Georgenau verkaufen.

