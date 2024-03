Mit der Kundgebung am Samstag vor dem Würtinger Rathaus setzten mehr als Hundert St. Johanner Bürger laut Rudolf Teufel ein deutlich sichtbares und hörbares Zeichen für Demokratie und Vielfalt. Er ist mit im Organisatorenteam, das Vertreter aus Politik, Institutionen und Vereinen für diese in Würtingen erstmalige Veranstaltung mit Wortbeiträgen und Liedern gewinnen konnte. Eine Veranstaltung, die St. Johanner vorbereitet haben, die zeigen wollen, dass auch hier ein sehr großer Teil der Bevölkerung für die freiheitliche Demokratie einsteht.

Schwarz-Rot unter sich: Michael Donth (MdB, CDU) hält vor dem Regen schützend den Schirm über Jochen Klass vom SPD-Ortsverein Münsingen. Foto: Gabriele Bimek Schwarz-Rot unter sich: Michael Donth (MdB, CDU) hält vor dem Regen schützend den Schirm über Jochen Klass vom SPD-Ortsverein Münsingen. Foto: Gabriele Bimek

