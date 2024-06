Wenn das mal kein eindeutiges »Jein« war: Nach langer Diskussion rang sich der St. Johanner Gemeinderat zwar ein grundsätzliches Bekenntnis zum Ausbau erneuerbarer Energien und auch - mit denkbar knappem Ergebnis - zur Verpachtung von kommunalem Terrain für Windkraftanlagen an. Was die Details betrifft, drehen Gremium, Verwaltung und Bürger aber nochmal eine Ehrenrunde.

Ein Windrad steht im Sonnenuntergang unter aufziehenden Wolken im bayrischen Biebelried. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/DPA Ein Windrad steht im Sonnenuntergang unter aufziehenden Wolken im bayrischen Biebelried. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/DPA

