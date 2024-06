Die siebte Informationsveranstaltung des Biodiversitäts-Exploratoriums Schwäbische Alb fand im Haupt- und Landgestüt Marbach statt. Erkenntnisse zum Rückgang der Artenvielfalt in unserer Kulturlandschaft aus über 15 Jahren Forschung und derzeit mehr als 40 Einzelprojekten in den Biodiversitäts-Exploratorien machen deutlich, dass ein dringender Handlungsbedarf besteht.

Oberhalb des Münsinger Gewerbegebiets wurden Bäume gefällt, um Orchideen mehr Licht zu verschaffen. Foto: Steffen Wurster Oberhalb des Münsinger Gewerbegebiets wurden Bäume gefällt, um Orchideen mehr Licht zu verschaffen. Foto: Steffen Wurster

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.