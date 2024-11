Viele Verkehrsteilnehmer dürften den Hinweis auf die »Nebelhöhe« auf einem Schild an der L230 bei Genkingen überlesen haben. Einheimische und Touristen wissen: Trotz Schreibfehler soll auf die Nebelhöhle hingewiesen werden. Im Netz sorgt das für Belustigung. Was die Verantwortlichen sagen.

Viel Nebel an der L230 bei Genkingen. Doch eine Kleinigkeit fehlt: der Buchstabe L. So weist das Schild auf die Nebelhöhe und nicht auf die Touristenattraktion Nebelhöhle hin. Foto: Ralf Rittgeroth Viel Nebel an der L230 bei Genkingen. Doch eine Kleinigkeit fehlt: der Buchstabe L. So weist das Schild auf die Nebelhöhe und nicht auf die Touristenattraktion Nebelhöhle hin. Foto: Ralf Rittgeroth

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.