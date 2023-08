Schlepper-Treffen in Undingen: Jedermänner geben Gas

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL-UNDINGEN. Die Jedermänner des TSV Undingen haben wieder ihr traditionelles Schleppertreffen veranstaltet. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Jedermänner in diesem Jahr wurde für das Schleppertreffen ein größeres Event geplant.

Schon im Voraus sind alle Schlepperbesitzer aus Sonnenbühl mit älteren Modellen, ab Baujahr 1980 und älter, übers Gemeindeblatt für dieses Treffen zum Mitfahren eingeladen worden. Bis zum Abend des Vortags des Treffens wurden 61 Fahrzeuge notiert. Aufgrund des regnerischen Wetters waren – immerhin – 54 Teilnehmer gekommen. Nicht jedes Modell hatte ein »Dach über dem Kopf« oder der Besitzer wollte es nicht der schlechten Witterung aussetzen. Zudem ging vergangene Woche ein schwerer Gewittersturm über Sonnenbühl nieder, der einiges an Schaden anrichtete und deshalb einige von der Teilnahme abgehalten hat.

Treffpunkt war auf dem Parkplatz beim Sportheim. Bei einsetzendem Regen ist um 14 Uhr ein langer Konvoi durch den Ort gestartet, die Tour endete bei der Schuppenanlage am Mittelsberg mit anschließend gemütlichem Zusammentreffen. Nach Ende der Tour wurden die Fahrzeuge in langen Reihen geparkt, und die Besitzer konnten die wesentlichen Daten der Schlepper auf ein Datenblatt übertragen und sichtbar anbringen.

Trotz des Regens haben viele Zuschauer das Spektakel am Straßenrand oder vom Fenster aus verfolgt. Einige sind auch zum späteren Treffpunkt gekommen und haben die Schlepper bestaunt. Es war ein beeindruckendes Bild, die lange Schlange von älteren Traktoren und Fahrzeugen durch den Ort und die Landschaft ziehen zu sehen. Schade, dass das Wetter dieses Bild etwas trübte.

Der Umzug zeigte ein Spiegelbild der Schleppermarken, die in den 50er- bis 70er-Jahren am Markt waren und damals von Landwirten gekauft wurden, zum Beispiel Kramer, Deutz, Fendt, Lanz, Hela lanz, Fahr, Wahl, Eicher, Mc Cormick, John Deere, ICH, Bautz, Porsche, Hanomag, Röhr, Holder, Fiat, Alpina, Fordson und andere. Beeindruckend sind die älteren Modelle von Deutz, Hanomag und Lanz, besonders der Lanz Bulldog mit Glühkopf-Motor. Stets aus Neue interessant ist das Anheizen des Glühkopfs und das Starten dieser Vehikel.

Die ältesten Fahrzeuge waren aus den Jahren 1935 und 1950 bis 1954. Die 50er-Jahre waren auch auf der Alb die Boom-Jahre für Schlepper in der Landwirtschaft, was man auch an dem Baujahr der verschiedenen Modelle ablesen konnte. (eg)