Kinder helfen Kindern in Afrika bei einem Schulhausbau in Uganda durch Kilometersammeln

Die Macherinnen von »Steps for Life« (von links): Susanne Nau, Katrin Zaiser und Tanja Greiner. FOTO: RUOF Die Macherinnen von »Steps for Life« (von links): Susanne Nau, Katrin Zaiser und Tanja Greiner. FOTO: RUOF

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.