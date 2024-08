16 Jahre lang war Reinhold Teufel der Chef im Rathaus. Für eine weitere Amtszeit hat er nicht kandidiert, es zieht ihn zu neuen Ufern. Wie es in Pfronstetten war und was er vorhat, verriet er im GEA-Gespräch.

Das Bild vom Teufel nimmt er mit, den »Aichelauer Dorfprügel« übergibt er offiziell an seinen Nachfolger: Reinhold Teufel verabschiedet sich als Bürgermeister von Pfronstetten. Foto: Marion Schrade Das Bild vom Teufel nimmt er mit, den »Aichelauer Dorfprügel« übergibt er offiziell an seinen Nachfolger: Reinhold Teufel verabschiedet sich als Bürgermeister von Pfronstetten. Foto: Marion Schrade

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.