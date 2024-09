Am Tag der Einweihung des Samariterstifts Sonnenbühl ist bereits der 19. Bewohner des Pflegehauses eingezogen. Die Entwicklung des Quartiers der Generationen in Willmandingen hat eine lange Vorgeschichte.

Ein gebackener Schlüssel wird bei der Einweihung des Samariterstifts Sonnenbühl übergeben (von links): Hausleiter Mladen Gajek, Angela Krohmer von der Samariterstiftung, Architekt Andreas Diebold und Hanspeter Brodbeck, Vorstandsvorsitzender der Samariterstiftung. Foto: Cordula Fischer Ein gebackener Schlüssel wird bei der Einweihung des Samariterstifts Sonnenbühl übergeben (von links): Hausleiter Mladen Gajek, Angela Krohmer von der Samariterstiftung, Architekt Andreas Diebold und Hanspeter Brodbeck, Vorstandsvorsitzender der Samariterstiftung. Foto: Cordula Fischer

