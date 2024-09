Im Waldschulheim von Forst BW in Hayingen-Indelhausen machen Kinder und Jugendliche gemeinsam Sache mit Förstern. Ziel der Waldpädagogik ist Bildung in der Praxis zum Nutzen des Waldes.

Die kleinen Eichen sind nicht leicht zu finden. Foto: Steffen Wurster Die kleinen Eichen sind nicht leicht zu finden. Foto: Steffen Wurster

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.