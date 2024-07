34 Fahrzeuge nahmen an der Traditionsveranstaltung der St. Johanner Oldtimerfreunde teil und damit deutlich weniger als üblich. Dafür war das Interesse am kulinarischen Angebot in der Würtinger Gemeindehalle überraschend groß.

Stammbesucher Armindo Pimenta (rechts) und seine Freunde kommen aus Ofterdingen und campten bereits seit Donnerstag auf dem Festgelände Foto: Kirsten Oechsner Stammbesucher Armindo Pimenta (rechts) und seine Freunde kommen aus Ofterdingen und campten bereits seit Donnerstag auf dem Festgelände Foto: Kirsten Oechsner

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.