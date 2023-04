Neue Kinderarztpraxis in Mariaberg - Ärztin kritisiert Kreiskliniken Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

GAMMERTINGEN-MARIABERG. Das Fachspektrum des Medizinischen Versorgungszentrum Mariaberg gGmbH (MVZ) ist im Lauf des Frühjahrs um die Kinderheilkunde erweitert worden: Elisabeth Nagel, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin sowie Pädiatrische Allergologie, hat ihre Arbeit in Mariaberg aufgenommen. Das geht aus einer Mitteilung des diakonischen Trägers Mariaberg hervor. Dabei handelt es sich um eine Praxisneugründung und nicht um einen Umzug oder eine Übernahme der alten Praxis des ehemaligen Versorgungszentrums Gammertingen. Die neue Praxis hat jedoch nur noch einen halben Stellenumfang.

Kassensitz ist weggefallen

Das Medizinische Versorgungszen-trum in der Gammertinger Marktstraße wurde von den Kreiskliniken Reutlingen betrieben und im Dezember 2022 geschlossen. Damit einher ging die Kündigung der gesamten Belegschaft zum Jahresende 2022. »Leider wurde auch meiner Kollegin Dr. Verena Nopper gekündigt. Schön war, dass alle Arzthelferinnen geblieben sind, sodass wir gemeinsam in Mariaberg neu beginnen konnten«, erklärt Ärztin Elisabeth Nagel.

Während der Bedarf an ärztlichen Leistungen gleich blieb, wurden die kinderärztlichen Kassensitze in Gammertingen durch den Wegfall von Dr. Nopper halbiert. »Dass wir halbtags nicht alle Patienten weiterbehandeln können und die medizinische Versorgung der Kinder nicht sichergestellt ist, liegt allein in der Verantwortung der Kreiskliniken«, so Elisabeth Nagel.

Dies sei ein allgemeines Problem der ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum, betont Mariabergs Vorstand Rüdiger Böhm, Geschäftsführer des Mariaberger MVZ. Auf dem Papier sei der gesamte Landkreis Sigmaringen kinderärztlich unterversorgt, der Raum Gammertingen gemessen an der Bevölkerung allerdings »kinderärztlich überversorgt«. Daher erhalte Mariaberg auch keine Förderung aus dem Förderprogramm »Landärzte« für die Praxis für Kinderheilkunde und trage die Kosten allein.

Akten-Transfer schwierig

Elisabeth Nagel und ihr dreiköpfiges Team, bestehend aus Annette Türk, Bianca Schwörer und Susanne Wuttke, wären gern schon im Februar in den neu eingerichteten Praxisräumen in Gammertingen-Mariaberg gestartet. Doch neben den Umbaumaßnahmen, der Einrichtung eines Labors und der notwendigen technischen Infrastruktur sorgte auch die fehlende IT-Betreuung durch den externen Dienstleister für Wartezeit bis zur offiziellen Eröffnung.

Da es sich um eine Praxisneugründung handelt und das Mariaberger MVZ somit nicht in Rechtsnachfolge zum ehemaligen Arbeitgeber des Kinderheilkunde-Teams steht, gestaltete sich auch der Transfer der Patientenakten schwierig. Diese werden weiterhin von den Kreiskliniken Reutlingen verwahrt und dürfen nur nach schriftlicher Einwilligungserklärung der Eltern an diese oder an die neue Praxis ausgehändigt werden. Das Team um Elisabeth Nagel musste auf Papierakten zurückgreifen und bei manchen Stammpatienten wieder bei Null anfangen: »Wir konnten so nicht wissen: Welche Allergien und Krankheiten wurden bei diesem Kind schon diagnostiziert? Auch die Eltern wissen das oft nicht im Detail. So kann man nicht behandeln«, meint die Ärztin.

Umso mehr freuen sich die Verantwortlichen, dass die Praxis für Kinderheilkunde im Mariaberger MVZ nun offiziell ihren Betrieb aufnehmen kann. Zum Einstand schenkte Rüdiger Böhm der Kinderärztin eine bunte Messlatte aus Holz für Kinder, hergestellt von einer Mitarbeiterin der Mariaberger Kinder- und Jugendpsychiatrie gleich nebenan. Auch der ärztliche Leiter Dr. Rainer Boldt begrüßte die neuen Kolleginnen.

Die Angebote, Öffnungszeiten und den Kontakt der Praxis für Kinderheilkunde am MVZ Mariaberg sind auf der Mariaberger Homepage zu finden. (eg)

www.mariaberg.de/kinderheilkunde