Neue Imbisshütte in Auingen lockt ehrenamtliche Helfer

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN-AUINGEN. Zu einem guten Sportereignis gehört ein geselliges Miteinander bei Speis und Trank – das weiß auch der SV Auingen. Der Sportverein bot bisher bei Fußballspielen anderen Veranstaltungen Speisen aus der Grillhütte an. Traditionell sind Rote im Wecken und Pommes am meisten gefragt. In jüngster Zeit haben sich die Essenswünsche der Sportler und Besucher jedoch verändert. Die Nachfrage nach vegetarischen Speisen oder einem Imbiss ohne Schweinefleisch hat zugenommen.

Um diesem Bedarf gerecht zu werden und gleichzeitig Anreize dafür zu schaffen, dass Vereinsmitglieder mithelfen, hat der SV eine Leader-Förderung beantragt. Die alte Grillhütte wurde mit Hilfe einer Förderung von 15.300 Euro durch eine moderne Imbisshütte ersetzt. Leader-Regionalmanager Hannes Bartholl überreichte zum erfolgreichen Projektabschluss den Verantwortlichen des Sportvereins die Regionalbudget-Plakette.

»Es braucht ein neues Angebot, insbesondere bei großen Veranstaltungen wie der Sportwoche oder den Kooperationstagen mit den Schulen«, betont Thomas Pfleiderer, Vorstand des SV Auingen. Die Erweiterung des Angebots wird dank der neuen Imbisshütte möglich.

Da der Speisenverkauf eine wichtige Einnahmequelle für den Verein ist, trägt das neue Angebot zur finanziellen Stabilität bei. Künftig sollen zusätzlich zum traditionellen Imbiss zum Beispiel Rinderwürste, Salatteller oder Falafel im Fladenbrot angeboten werden.

»Die Hütte bietet mehr Platz, ist super eingerichtet und macht richtig Lust mitzuhelfen. Es waren schon einige Vereinsmitglieder da, die sich für einen Dienst eintragen lassen möchten«, berichtet Simone Goller, die als treibende Kraft die Aktion initiierte. Die Imbisshütte stärkt die Vereinsarbeit und bietet eine attraktive Möglichkeit, um sich ehrenamtlich zu engagieren.

Dank der neuen Ausstattung in der Hütte werden die Arbeitsbedingungen für die Helfer deutlich erhöht. »Die Dunstabzugshaube ist gerade im Sommer eine super Verbesserung«, weiß Martin Siegler. Er war der ehrenamtliche Bauleiter und für Aufbau und Einrichtung der Hütte verantwortlich.

Leader-Regionalmanager Hannes Bartholl lobt die gelungene Umsetzung bei der Besichtigung: »Der demografische Wandel und Veränderungen gesellschaftlicher Werte bringen Aufgaben für die örtlichen Vereine mit sich. Der Bau der Imbisshütte zeigt sehr praktisch und erfolgreich, wie auf die neuen Anforderungen eingegangen werden kann.« Das Projekt diene als integratives Angebot zur Stärkung ehrenamtlicher Strukturen, fördere die Initiative von Jugendlichen und schaffe ein zielgruppengerechtes Angebot.

Auch im Jahr 2024 können Leader-Zuschüsse beantragt werden. Bei Interesse berät das Regionalmanagement in Münsingen. (eg)

073814029702

www.leader-alb.de