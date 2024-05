Neue Achterbahn im Traumland auf der Bärenhöhle ist eröffnet

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL. Die neue Achterbahn im Traumland auf der Bärenhöhle ist am Montag offiziell eröffnet worden. »Pünktlich zur Parköffnung am Morgen ist die Bahn in Betrieb gegangen«, bestätigte Nadine Friedl-Behrens, Teamleiterin Marketing und PR des Sonnenbühler Freizeitparks, auf GEA-Anfrage. Aufgrund des regnerischen Wetters sei der Andrang aber überschaubar gewesen. »Aber ein paar Hartgesottene haben bereits fleißig ihre Runden gedreht.«

Am vergangenen Dienstag duften bereits 30 Jahreskartenbesitzer den Wichtel-Express testen. Regulär öffnen durfte der Park die Bahn aber noch nicht. Die Gründe: Der Wartebereich fehlte noch und ein für den Betrieb notwendiges Schreiben vom TÜV war noch nicht beim Landratsamt eingetroffen. Ab sofort dürfen aber alle Gäste des Familienparks mit der neuen Hauptattraktion fahren.

Bis zu 50 Kilometer pro Stunde schnell wird die bis zu zehn Meter hohe und 210 Meter langen Achterbahn. Der bunte Zug bietet Platz für 14 Mitfahrer und dreht in der Regel zwei Runden pro Fahrt. Einsteigen dürfen Kinder bereits ab drei Jahren und 90 Zentimeter Körpergröße in Begleitung eines Erwachsenen. Ab sechs Jahren dürfen Kinder alleine fahren.

Rund 2,6 Millionen Euro wurden in die Attraktion des Herstellers ART Engineering aus dem Schwarzwald investiert. Zwei Jahre lang wurde geplant und gebaut, bis der Wichtel-Express fahrbar war. Fertig ist das Projekt aber noch nicht. Der Bereich unter den Schienen soll noch bepflanzt und das noch kahle Stationsgebäude dekoriert werden. Die Thematisierung rund um die namensgebenden neuen Park-Maskottchen, das Wichtel-Zwillingspaar Hanni Banni und Sini Bini, soll im Laufe der kommenden Saison fertiggestellt werden. (GEA)