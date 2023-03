Nachwuchs in der Marbacher Kinderstube

Frühlingszeit in Marbach: Araberstute und Fohlen auf der Weide. FOTO: ARCHIV BOISELLE

GOMADINGEN. Frühling liegt in der Luft: Die Osterferien vom 6. bis 16. April nähern sich und der Stutenmeister Klaus Niethammer und sein Team vom Haupt- und Landgestüt Marbach sind hellwach, denn die lang ersehnten ersten Fohlen sind geboren und es werden noch einige folgen. In diesem Frühjahr werden im Hauptgestüt etwa 35 Fohlen erwartet.

Jeder kann einen Blick in die Marbacher Kinderstube werfen: In den Osterferien gibt es täglich um 10.30 Uhr Familienführungen zu den Fohlen. Der Preis beträgt 6 Euro für Erwachsene und 3 Euro für Kinder. Um Anmeldung für die kinderfreundliche Führung wird gebeten: E-Mail an info@hul.bwl.de oder telefonisch unter 07385 9695-037.

Für spontane Besucher gibt es zusätzlich am Nachmittag die einstündige Gestütsführung täglich um 13.30 und 15 Uhr. Die Tickets gibt’s im Gestüts-Shop. Treffpunkt ist der Stutenbrunnen im Innenhof des Gestütshofs, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Preis beträgt 6 Euro für Erwachsene und 3 Euro für Kinder. Mitglieder des Kinderclubs Julmonds Marbach bekommen eine Ermäßigung von 0,50 Euro. Mit der AlbCard ist diese Gestütsführung kostenlos.

Ab dem 1. April bis Oktober ist der Gestüts-Shop dienstags bis sonntags und in Schulferien täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Im Frühjahr sind neben Fach- und Geschenkartikeln rund ums Pferd auch Ostergeschenke zu finden. Weitere Infos zum ältesten staatlichen Gestüt in Deutschland gibt es im Internet. (em)

www.gestuet-marbach.de