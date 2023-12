Musik, die zuversichtlich und festlich stimmt in Münsingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. »Du hast den Anfang gemacht«: Mit diesem Gotteslob von Keith Green begann Bezirkskantor Stefan Lust mit den Sängerinnen und Sängern seiner Chöre (Kinderchöre, Jugendchor und Projektchor) gemeinsam mit Bezirkskantor Johannes Weller (Jugendchor des Kirchenbezirks Bad Urach-Münsingen) ihr Adventskonzert in der Martinskirche. Spontan versetzten 70 Mitwirkende das Kirchenschiff in rauschenden Jubel. Mit welcher Einheit an Klanggestalt, klarer Aussprache und Dynamik dies geschah, erntete bereits zu Konzertbeginn großen Beifall.

Chorarbeit auf hohem Niveau

Nach der Begrüßung von Pfarrerin Maren Müller-Klingler schwappte die Begeisterung am Singen auf die Zuhörergemeinde über. Im Wechsel mit den Chören wurde das Adventslied »Wie soll ich dich empfangen« von der Gemeinde angestimmt. Hannah Röhm, Stefan Lust, Florian Sontheimer, Johannes Weller an den E-Pianos und die Instrumentalgruppe um Nina Speidel (Saxofon, Flöte) und die Percussionsgruppe (Philipp und Bovick Mulumba) unterstützten die Sänger. So konnte Stefan Lust zusammen mit seinen Chören das gesamte Tutti des Kirchenschiffs und der Empore zum Kanonsingen motivieren: »Magnificat« erklang vierstimmig, nachdem die Pfarrerin in ihrer Lesung (Lukas 1, 39–56) den Text ausgelegt hatte.

Die Chöre brachten auch einzeln im Programmverlauf ihre Begeisterung und ihren Ausbildungsstand zu Gehör. Besonders die Kinderchöre überzeugten mit ihren natürlichen zarten Sopranen, mit ihrer Aufmerksamkeit ihrem Dirigenten gegenüber beim Singen traditioneller Weihnachtslieder.

Das andere Extrem ist Stefan Lusts Projekt- und Kammerchor. »Er bietet erfahrenen Sängerinnen und Sängern Chorarbeit auf hohem Niveau und kommt einmal im Jahr zusammen«, ist im Konzert-Programm zu lesen. Projektchor und Jugendchor haben sich zusammengetan zur Gestaltung von »Heilig, Heilig, Heilig« von Albert Frey und schlagen damit eine ganz andere Seite der Kirchenmusik auf. Die beteiligten Chöre singen wie aus einem Guss; die Zuhörergemeinde ist begeistert und spendet fulminanten Beifall. Mit drei gospelartigen Songs von Helmut Just, Carsting Crowns und und C. Jochimsen singen sie sich vollends in die Herzen ihrer Zuhörer. Doch der geistliche Inhalt bleibt erhalten und wird angeregt bedacht.

Wenn Kinderchöre »Frieden« singen, Jugendliche auffordern, »Make Room in your Heart« und alle Menschen motiviert werden, »Let us stand Hand in Hand«, dann können wir getrost auf Weihnachten zugehen. (elk)