Während des Gedenkgottesdienstes in Grafeneck am Sonntag stellte eine Gruppe Haupt- und Ehrenamtlicher ihr Projekt vor, um an die Ermordung von 10.654 Menschen an diesem Ort zu erinnern. Foto: Norbert Leister Während des Gedenkgottesdienstes in Grafeneck am Sonntag stellte eine Gruppe Haupt- und Ehrenamtlicher ihr Projekt vor, um an die Ermordung von 10.654 Menschen an diesem Ort zu erinnern. Foto: Norbert Leister

