Marbacher Gestüt: Nachmittag für pferdeverrückte Familien

GOMADINGEN-MARBACH. Anlässlich des Internationalen Kindertags am Donnerstag, 1. Juni, veranstaltet das Haupt- und Landgestüt Marbach einen Nachmittag für pferdeverrückte Familien. Das Programm bietet eine vielfältige Auswahl für Groß und Klein. Ab 13 Uhr eröffnet das Maskottchen Sanchez ein einstündiges Schauprogramm, bei dem Vorführungen von Voltigier- und Springreiten sowie die Kunst des Dressur- und Kutschreitens zu sehen sind.

Die jüngsten Pferdefans dürfen sich im Anschluss über einen Spielplatz mit Stroh-Hüpfburg und vielen weiteren Stationen wie Hufeisenwerfen, Steckenpferd-Reiten oder Ponyreiten (gegen Gebühr) freuen. An einer »Futterfühlstation« erfahren Kinder, was Pferde fressen, und der Hufschmied zeigt verschiedene Hufeisen und lässt die Kinder auch mal auf den Amboss schlagen. Am Nachmittag lädt die Presseabteilung zur Kinderpressekonferenz mit Landoberstallmeisterin Dr. Astrid von Velsen-Zerweck ein – der Gestütschefin können all die Fragen gestellt, die vor allem den Kindern am Herzen liegen.

PROGRAMM Geboten werden am Kindertag, 1. Juni, im Gestüt Marbach von 13 bis 17 Uhr Spiel und Spaß rund ums Pferd: 13 bis 14 Uhr: großes Schauprogramm in der Hengstparadenarena 14 Uhr: Ponyreiten in der großen Reithalle (gegen Gebühr) 14.30 Uhr: Lassowerfen 15 Uhr: Julmonds Geschichte 15.30 Uhr: Kinderpressekonferenz mit Landoberstallmeisterin Dr. Astrid von Velsen-Zerweck mit anschließender Verlosung des Holzpferds 16.15 Uhr: Quiz Pferdemillionär

Anlässlich des Kindertags verlost der Verein »Pferde für unsere Kinder« ein Holzpferd inklusive FN-Lernkoffer für Vor- und Grundschulkinder des Vereinsprojekts »10 000 Holzpferde für Kindergärten«, das die Kinder für ihre Kindereinrichtung gewinnen können. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Der Eintritt ist frei.

Die Führungen am Kindertag sind restlos ausgebucht. An allen weiteren Pfingstferientagen bis einschließlich 11. Juni um 10.30 Uhr sind noch Plätze frei.

Aufgrund der starken Nachfrage bittet das Gestüt für die besonders kinderfreundliche »Familienführung zu den Fohlen« um vorherige Anmeldung per Mail oder telefonisch.

Neben den »Familienführungen zu den Fohlen« gibt es noch die »Gestütsführungen ohne Anmeldung«. Diese einstündigen Führungen finden täglich um 13.30 Uhr und um 15 Uhr statt.

Alle Führungen kosten 6 Euro für Erwachsene und 3 Euro für Kinder. Die Tickets für die Führungen erhalten die Besucher im Gestüts-Shop, der Start der Führungen ist der Stutenbrunnen im Innenhof des Gestütshofs Marbach. (eg)

07385 9695037

info@hul.bwl.de