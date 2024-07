Bürgermeister Reinhold Teufel (links) verkündet das Ergebnis der Bürgermeisterwahl in Pfronstetten. Manuel Maier konnte 89,75 Prozent der Stimmen für sich gewinnen. Er freute sich gemeinsam mit Frau Sarah, Tochter Sofie und Sohn Lars-Jonas. Foto: Maria Bloching Bürgermeister Reinhold Teufel (links) verkündet das Ergebnis der Bürgermeisterwahl in Pfronstetten. Manuel Maier konnte 89,75 Prozent der Stimmen für sich gewinnen. Er freute sich gemeinsam mit Frau Sarah, Tochter Sofie und Sohn Lars-Jonas. Foto: Maria Bloching

