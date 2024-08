Denis Arnold und Caroline Brunner-Arnold haben im vergangenen Jahr zum ersten Mal ein Maislabyrinth auf einem ihrer Felder in Pfronstetten-Aichelau angelegt. Mit Erfolg. Mehr als 3.000 Besucher haben sich in die Irre führen lassen. Nun gibt es wieder ein Maislabyrinth. Es dient auch einem guten Zweck.

Da geht's lang: Denis Arnold zeigt den Weg durchs Maislabyrinth. Wer sich nicht zu sehr verirren will, kann sich den Wegeplan abfotografieren. Foto: Cordula Fischer Da geht's lang: Denis Arnold zeigt den Weg durchs Maislabyrinth. Wer sich nicht zu sehr verirren will, kann sich den Wegeplan abfotografieren. Foto: Cordula Fischer

