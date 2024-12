Die Kassenärztliche Vereinigung hat ihre Pläne zur Schließung der Notfallpraxen konkretisiert: Am 30. September 2025 soll in Münsingen Schluss sein. Die Empörung ist groß.

Wenn der Hausarzt zu hat, gehen Patienten am Wochenende bisher in die Notfallpraxis in der Albklinik. Am 30. September 2025 soll Schluss damit sein. Wer gesundheitliche Probleme hat, muss dann nachReutlingen oder Ehingen. ARCHIVFOTO: LENK Foto: Joachim Lenk Wenn der Hausarzt zu hat, gehen Patienten am Wochenende bisher in die Notfallpraxis in der Albklinik. Am 30. September 2025 soll Schluss damit sein. Wer gesundheitliche Probleme hat, muss dann nachReutlingen oder Ehingen. ARCHIVFOTO: LENK Foto: Joachim Lenk

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.