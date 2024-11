Der Herbst zeigte sich am Eröffnungstag von seiner trüben Seite. Nebel lag den ganzen Tag über dem Alten Lager, heute Albgut. Das hat aber nicht die Sicht getrübt, auf das, was sich auf dem Gelände der Lifestyle-Messe schön&gut ent-decken ließ und am Freitag dann doch noch bei strahlend blauem Himmel nachhaltig beeindruckte. Die 16. Auflage der Plattform für Regionales wartet in diesem Jahr mit noch mehr Ausstellern auf und ist noch bis Sonntag geöffnet

Foto: Jürgen Meyer Foto: Jürgen Meyer

