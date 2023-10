Münsinger Kultkino gewinnt Preis für gutes Jahresprogramm

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Beliebte Film-Klassiker, Spielfilm-Komödien aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Stummfilme mit Klavierbegleitung, dazu ein Revival ehemaliger Fernsehserien: Diese Auswahl hat eine Fachjury erneut überzeugt. Das Tonfilm-Theater Münsingen ist für sein »gutes Jahresfilmprogramm« vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg und der MFG Filmförderung erneut prämiert worden.

Wer hineinschnuppern möchte in die Kino-Welt vergangener Jahrzehnte, hat dazu am Montag, 30. Oktober, um 18 Uhr Gelegenheit: Das Tonfilm-Theater zeigt den Film »Don Camillo und Peppone«. Die Komödie von 1952 wurde im italienischen Brescello gedreht, einem Ort in der Po-Ebene in der Emilia-Romagna. Pfarrer Don Camillo (Fernandel) und Bürgermeister Peppone (Gino Cervi) sind die beiden Hauptpersonen der lustigen Erzählung.

Gegenseitig necken sich die beiden Streithähne und schießen das eine oder andere Mal übers Ziel hinaus. Am Ende ihrer Auseinandersetzungen müssen beide oft erkennen, dass sie einander näher sind, als sie es wahrhaben wollen. Im Anschluss folgt um 20 Uhr Teil 2: »Don Camillos Rückkehr«. (GEA)