Münsinger Freibad feiert 50-jähriges Bestehen

MÜNSINGEN. Mit Spiel und Spaß ist am Mittwoch das 50-jährige Bestehen des Münsinger Freibads, wie es sich gehört, ganz groß gefeiert worden.

»Es ist einfach nur schön«, freute sich Ex-Bademeister Gunther Lindner mit Blick auf das feierliche und bunte Geburtstagstreiben im Becken und rundherum. »Wenn ich hier und heut’ auf meine 36 Jahre als Bademeister zurückblicke, erinnere ich mich an eine überwiegend schöne Zeit. Es ist einfach ein schönes Gefühl und daran hat sich bis heute nichts geändert, auch wenn sich hier zwischenzeitlich doch ziemlich viel verändert hat«, sagt der 80-Jährige. Und ergänzt: »Für mich ist es nach wie vor irgendwie mein Bad.«

Ein Gefühl, das auch die vielen Stammgäste mit Lindner teilen. Unter anderem Annette Skrebba, die seit Jahrzehnten zu den eingefleischten Stammgästen zählt und »ihr Freibad« mit echten Heimatgefühlen in Verbindung bringt. Nicht nur des schönen Bades wegen, sondern auch wegen der vielen sozialen Kontakte und Freibadfreundschaften. Bürgermeister Mike Münzing, der sich am Bädergeburtstag unter anderem für den Kuchenverkauf des Fördervereins zuständig zeigte, freut es, dass das Freibad nicht nur von Gästen aus Münsingen angenommen wird, sondern auch von Badefreunden aus anderen Gemeinden wie Eningen oder Pfullingen.

Wer woher kommt, spielte beim Bädergeburtstag aber keine Rolle. »Hauptsache Spaß«, lautete das Motto. Egal ob bei den Darbietungen des Theaters Ätschgäbale, beim Spieleparcours des THW, am Glücksrad des DRK, wo auch Reanimationsübungen durchgeführt werden konnten, oder bei der Attraktion des Tages, dem großen Wasserspielgerät, das nicht nur Kinder motivierte möglichst akrobatisch – egal ob völlig frei oder mit zugeklemmter Nase – ins erfrischende Nass zu hüpfen.

Für Unterstützung bei der Badeaufsicht sorgte die DLRG. Zur Feier des Tages flogen am Nachmittag dann noch bunte Luftballons mit angehängten Adresskärtchen in die Luft. Die Inhaber der Karten, die es am weitesten schaffen und auch zurückgeschickt werden, dürfen sich über einen Preis freuen. (GEA)