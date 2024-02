Münsingens Kantor hat ein umfangreiches Jahresprogramm zusammengestellt

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Ein umfangreiches und abwechslungsreiches Kirchenmusikprogramm für das Jahr hat Kantor Stefan Lust zusammengestellt. Hochkarätiger Auftakt ist ein Konzert des Kammerchors der Martinskirche am Sonntag, 4. Februar, um 17 Uhr in der Martinskirche Münsingen.

Zu hören sind Chorwerke verschiedener Epochen der Musikgeschichte. Zu Beginn erklingt die Motette »Schaffe mir, Gott, ein reines Herz« von Andreas Hammerschmidt (1611 bis 1675), es schließt sich an die Motette »Komm, Jesu, komm« BWV 229 für zwei vierstimmige Chöre und Generalbass von Johann Sebastian Bach (1685 bis 1750), gefolgt von drei selten aufgeführten Werken von Johannes Brahms (1833 bis 1896): »Der 13. Psalm« für Frauenchor und Orgel, das Geistliche Chorlied für Chor und Orgel sowie die klangprächtigen Fest- und Gedenksprüche op. 109 für zwei vierstimmige Chöre.

Konzert für zwei Klaviere

In der Motette »O Padre nostro«, dem eine »Vater unser«-Paraphrase von Dante Alighieri zugrunde liegt, gelingt Giuseppe Verdi (1813 bis 1901) ein ausdrucksstarkes Werk der Anbetung Gottes. Den Abschluss bildet der Choral »Der lieben Sonne Licht und Pracht« von Johann Sebastian Bach.

Der Kammerchor der Martinskirche, der seit 2003 besteht und erfahrenen Sängerinnen und Sängern Chorarbeit auf hohem Niveau bietet, wird von einer Continuogruppe mit Marion Schrade, Reinhold Schaal und Jan-Philipp Schuster (Violoncello), Pavel Sturov (Kontrabass) sowie Florian Sontheimer und Jakob Straubenmüller an der Orgel begleitet. Die Leitung teilen sich Kirchenmusikpraktikant Jakob Straubenmüller und Kirchenmusikdirektor Stefan Lust. Der Eintritt ist frei, die Veranstalter bitten um großzügige Spenden zur Finanzierung der kirchenmusikalischen Arbeit.

Das Orchester der Martinskirche tritt am Samstag, 16., und am Sonntag, 17. März, im Gemeindehaus Münsingen auf. Zentrales Werk ist das Konzert C-Dur für zwei Klaviere und Streicher von Johann Sebastian Bach. Dafür wird extra ein zweiter Flügel im Gemeindehaus aufgestellt. Die Solisten an den beiden Flügeln sind Philipp Hirrle und Stefan Lust. Der Eintritt ist frei.

Der Laki-Popchor kommt am Freitag, 12. April, nach Münsingen. Unter der Leitung von Hans-Joachim Eißler präsentiert der Chor ein Programm aus groovigen Gospels, Pop-Balladen, Lobpreisliedern sowie Gemeindeliedern. Nummerierte Eintrittskarten sind ab 4. März im Vorverkauf in der Buchhandlung Finkeria, Uracher Straße 1, in Münsingen erhältlich.

Musicalaufführungen im Sommer

Ein Konzert mit Werken aus der Barockzeit in historisch informierter Aufführungspraxis gibt es am Samstag, 27. April, in der Martinskirche. Es musizieren Jana Czekanowski-Frankmar (Sopran), Kathrin-Susanne Lust (Barockvioline), Ludwig Frankmar (Barockvioloncello) sowie Jakob Straubenmüller und Stefan Lust an Orgel und Cembalo.

Vor den Sommerferien stehen die Musicalaufführungen der Kinderchöre und des Jugendchors der Martinskirche Münsingen am Samstag, 13., und Sonntag, 14. Juli, im Gemeindehaus Münsingen auf dem Programm. Eine Band begleitet die Chöre, die Gesamtleitung haben Jakob Straubenmüller und Kantor Stefan Lust.

Alle Ensembles der Martinskirche vereinen sich am Samstag, 19. Oktober, zu einem oratorischen Konzertprojekt unter der Leitung von Kantor Stefan Lust. (eg)

